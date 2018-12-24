Pınar Dura kimdir kaç yaşında? Cem Özer'in eşi Pınar Dura
Pınar Dura, 2017 yılında Cem Özer ile hayatını birleştirmiştir. Köşe yazarlığı ve bir dönem metin yazarlığı yapan Pınar Dura, bir magazin programında ise yorumcu olarak yer almıştır. Peki, Pınar Dura kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Pınar Dura, 27 Ocak 1980 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Doğuş Üniversitesi'nde İşletme bölümünü tamamlayan Pınar Dura, Medya hayatına "Kime Diyorum Ben" programının ekibinde çalışarak başlamıştır. Bu deneyiminin ardından bir ajansta metin yazarlığı yapmıştır.
Bir internet sitesinde köşe yazarlığı ve ünlülerle de röportajlar yapmıştır. Köşe yazarlığının ardından ise bir televizyon kanalından program teklifi almıştır. Hafta içi her gün ünlülerin konuk olduğu canlı yayın magazin yorum programı yapmıştır.
İki sene televizyon program sunuculuğu yaptıktan sonra, son zamanlarda senaryo ekibiyle çalışmaya başlamıştır.
Pınar Dura, 2017 senesinde sanatçı Cem Özer ile evlenmiştir.
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