Pınar Dura kimdir? Cem Özer'in eşi Pınar Dura kaç yaşında?
Pınar Dura, Cem Özer ile yaptığı evliliğin ardından zaman zaman gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. 2017 yılında Cem Özer ile hayatını birleştiren Pınar Dura, bir dönem magazin programında yorumculuk yapmıştır. İşte, Pınar Dura kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Pınar Dura, son günlerin araştırılan isimleri arasında yer alıyor.
Pınar Dura, 27 Ocak 1980 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Doğuş Üniversitesi'nde İşletme bölümünü tamamlayan Pınar Dura, Medya hayatına "Kime Diyorum Ben" programının ekibinde çalışarak başlamıştır. Bu deneyiminin ardından bir ajansta metin yazarlığı yapmıştır.
Bir internet sitesinde köşe yazarlığı ve ünlülerle de röportajlar yapmıştır. Köşe yazarlığının ardından ise bir televizyon kanalından program teklifi almıştır. Hafta içi her gün ünlülerin konuk olduğu canlı yayın magazin yorum programı yapmıştır.
İki sene televizyon program sunuculuğu yaptıktan sonra, son zamanlarda senaryo ekibiyle çalışmaya başlamıştır.
Pınar Dura, 2017 senesinde sanatçı Cem Özer ile evlenmiştir.
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