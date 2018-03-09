Özellikle 90'lı çıkardığı albümler ve hit olan şarkıları ile hatırlanan sevilen şarkıcı Pınar Dilşeker, uzun zamandır ekranlardan uzak kaldı. Pınar Dilşeker hakkında detayları öğrenmek isteyen vatandaşlarda internette Pınar Dilşeker'in kariyeri ve kim olduğuna dair araştırma yapıyor. Peki Pınar Dilşeker kimdir? Pınar Dilşeker kaç yaşında İşte Pınar Dilşeker hakkında tüm merak edilenler...

PINAR DİLŞEKER KİMDİR?

25 Temmuz 1972 tarihinde dünyaya gelen Pınar Dilşeker konservatuar eğitimi almıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olan Pınar Dilşeker, 1995 yılında profesyonel müzik kariyerine adım attı. "Sana Sahibim" adını verdiği ilk albümü sonrası tanınan Pınar Dilşeker, 1999 yılında ikinci albümü olan "Nar Tanesi"ni, 2003 yılına ise üçüncü albüm çalışması olan "Mührümü Verdim" ile adından söz ettirmiştir.

İlk evliliğini şiddetli geçimsizlik gerekçesi ile sonlandıran Pınar Dilşeker'in bu evlilikten bir Mert adından bir oğlu bulunmaktadır.