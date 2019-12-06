Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında?

Pınar Deniz, 4 Kasım 1993 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. Aslen Mardinli ve Arap kökenlidir. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.



Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Pınar Deniz, oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans dersleri aldı. İlk oyunculuk deneyimini Sil Baştan dizisinde yaşadı, bu dizide Evrim karakterini canlandırdı.



Asıl çıkışını ise tarihi bir dizi olan Vatanım Sensin ile yaptı. Bergüzar Korel ve Bergüzar Korel’in başrollerini paylaştığı dizide Yıldız karakterini canlandırdı.