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06.12.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

Pınar Deniz, Can Yaman'ın partneri olmaktan vazgeçti

Cengiz SEMERCİOĞLU
Cengiz SEMERCİOĞLU
csemercioglu@hurriyet.com.tr
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Cengiz SEMERCİOĞLU
Cengiz SEMERCİOĞLU
csemercioglu@hurriyet.com.tr
Pınar Deniz, Can Yaman'ın partneri olmaktan vazgeçti

“Can Dostum”da Can Yaman’ın partneri olması beklenen Pınar Deniz diziden çekildi. Detayları Cengiz Semercioğlu yazdı...

Can Yaman’ın ortaya çıkan son görüntüleri libido açıklamalarının üzerine tuz biber ekti...

Sosyal medya linci milli sporumuz haline geldiği için Can Yaman’ı tekmelemeyen kalmadı artık.

Bir musibet bin nasihatten iyidir derler ya Can Yaman’ın kariyerinin erken döneminde bunları yaşaması bir nevi iyi oldu...

En azından ileride yere daha sağlam basar.

Hayranları merak etmesin Can Yaman’ın kariyeri bu olaylardan dolayı yerle yeksan olmaz.

Her ne kadar haberler “dizisi iptal oldu” diye çıksa da yapımcısı Faruk Turgut, Can Yaman’dan vazgeçmeyeceğini söyledi zaten.

Bir ay sonra askere gidecek Can, döndüğünde startını vereceklerdi dizinin, şimdi eylül ayına, bir sezonki sezona kaldı...

Hem bu gecikme hem de tüm bu tartışmaların üzerine “Can Dostum” dizisinde Can Yaman’ın partneri olması beklenen Pınar Deniz’in de diziden çekildiğini öğrendim...

Pınar Deniz, “Vatanım Sensin”, “Sil Baştan” gibi dizilerde oynamıştı ve benim de genç kuşak kadın oyuncular arasında en beğendiğim isimler arasında...

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Cengiz SEMERCİOĞLU
Cengiz SEMERCİOĞLU
csemercioglu@hurriyet.com.tr
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