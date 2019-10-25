Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan kimdir, kaç yaşında?
Pınar Altuğ- Yağmur Atacan çifti sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Yer aldığı gençlik dizileriyle tanındıktan sonra oyunculuğu bırakan Yağmur Atacan’ın hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Peki, Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan kimdir, kaç yaşında?
Türk oyuncu ve müzisyen Yağmur Atacan, 19 Mayıs 1983 tarihinde dünyaya geldi. Yugoslavya göçmeni bir ailenin çocuğu olan Yağmur Atacan, asker olan babasının tayinleri nedeniyle Gaziantep'te dünyaya geldi. Annesi diş hekimidir. İlkokulu Eskişehir'de okudu. Lise eğitimini Üsküdar Anadolu Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümündeki eğitimini bıraktı. 2007 yılının Eylül ayında Pınar Altuğ ile nişanlandılar ve 12 Nisan 2008'de dünya evine girdiler.
Yağmur Atacan, lise yıllarında ve 2002 yılında Canbaz isimli oyunda oynadığı "Bebeto" karakteriyle tiyatro sahnesinde yer aldı. Müzik yaşantısında profesyonel baterist olarak 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 yıllarında Arkhé ve Hi-Jack gruplarında bulundu. 2006 yılının Ocak ayında başlayan ve halâ devam etmekte olan TRT televizyonunda "Ben İstersem" adlı programın sunuculuğunu yapmaktadır. 27.01.2009 tarihinde eşi Pınar Altuğ'dan Su adını verdikleri kızı olmuştur.Okul hayatına Sanatta yeterlilik eğitimi alarak devam etmektedir. Ticaret hayatına atılmış ve tekne satmaktadır.
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