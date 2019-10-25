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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.10.2019 - 09:59, Son Güncelleme:

Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan kimdir, kaç yaşında?

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Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan kimdir, kaç yaşında?

Pınar Altuğ- Yağmur Atacan çifti sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Yer aldığı gençlik dizileriyle tanındıktan sonra oyunculuğu bırakan Yağmur Atacan’ın hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Peki, Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan kimdir, kaç yaşında?

 Türk oyuncu ve müzisyen Yağmur Atacan, 19 Mayıs 1983 tarihinde dünyaya geldi. Yugoslavya göçmeni bir ailenin çocuğu olan Yağmur Atacan, asker olan babasının tayinleri nedeniyle Gaziantep'te dünyaya geldi. Annesi diş hekimidir. İlkokulu Eskişehir'de okudu. Lise eğitimini Üsküdar Anadolu Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümündeki eğitimini bıraktı. 2007 yılının Eylül ayında Pınar Altuğ ile nişanlandılar ve 12 Nisan 2008'de dünya evine girdiler.

Yağmur Atacan, lise yıllarında ve 2002 yılında Canbaz isimli oyunda oynadığı "Bebeto" karakteriyle tiyatro sahnesinde yer aldı. Müzik yaşantısında profesyonel baterist olarak 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 yıllarında Arkhé ve Hi-Jack gruplarında bulundu. 2006 yılının Ocak ayında başlayan ve halâ devam etmekte olan TRT televizyonunda "Ben İstersem" adlı programın sunuculuğunu yapmaktadır. 27.01.2009 tarihinde eşi Pınar Altuğ'dan Su adını verdikleri kızı olmuştur.Okul hayatına Sanatta yeterlilik eğitimi alarak devam etmektedir. Ticaret hayatına atılmış ve tekne satmaktadır.

 

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