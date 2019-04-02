Pınar Altuğ’a sandık başında şiddet
Kelebek yazarı Ömür Gedik, Pınar Altuğ’un yaşadıklarını yazdı...
Kadına şiddeti bu hafta sonu Pınar Altuğ üzerinden bir kez daha gördük.
Pınar, pazar günü elinde pusula, sandık önünde bir seçim fotoğrafı paylaştı.
Taytındaki hoş olmayan görüntüyü fark etmeden koydu fotoğrafı Instagram ana sayfasına.
Sonra yorumlar gelmeye başladı, Pınar fark etti durumu ve fotoğrafı silip, belden yukarı bir fotoğrafla değiştirdi.
Ama işte gelin görün ki o fotoğraf her yere yayılmıştı bir kere.
Bir kadının yanlışlıkla, farkında olmadan koyup, uygunsuz olduğunu anladıktan sonra kaldırdığı fotoğrafı paylaşmak, yaymak, fütursuzca yorumlar yapmak kadına şiddetin bir başka türü bence.
Pınar’a geçmiş olsun diyorum ve fotoğrafı paylaşan ve yorum yapan herkesi kınıyorum.
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