Pınar Altuğ isyan etti: Yettiniz be yettiniz!
Samsun’da 7 Mayıs’ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın cesedinin bulunması ve 'Zümrüt Apartmanı' adlı kitapta yer alan 'pedofili' ifadeler Türkiye'de büyük bir tepkiye neden oldu.
Pınar Altuğ da sosyal medya hesabından bu iki olaya isyan etti:
Bir tarafta vahşice hayatını kaybeden bir bebek diğer tarafta bütün pisliğini kitaba aktaran şerefsiz onu kontrol etmeyip bu kitabı yayınlayanlar! Avaz avaz bağırasım var
Yettiniz be yettiniz Allah topunuzun belasını versin!
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