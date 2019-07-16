Pijamamsı bir tat
Köşenin adı ‘VAR Odası’; Türkiye’nin en ünlü futbolcularını da değerlendirmemek olmaz. Volkan Demirel’in yazlık tarzını mercek altına alalım...
Aslında tek tek bakınca ters giden bir şey yok. Oldukça rahat, iyi kesimli uzun kollu bir tişört seçmiş. Pantolon da sezon trendi; Volkan Demirel zaten çoğu futbolcu gibi iş desen konusuna geldiğinde cesur ve yenilikçi davranıyor. Buraya kadar iyi, hoş.
Ama ah o paçalar! Demirel’in kısa paça tutkusu ve ev terliğine göndermeler yapan ayakkabıları, tüm imaja pijamamsı bir tat katmış.
İtalya’dan emanet kısa paça-loafer trendinin herkese yakıştığına emin miyiz?
Ya da bu akımdan ufak ufak vazgeçmenin zamanı gelmedi
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