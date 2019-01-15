Peren Fildişi kimdir?
O Ses Türkiye yarışması ile tanınan Peren Fildişi, konuk olarak katıldığı programlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Peren Dildişi'nin adı bir dönem Rafet El Roman ile anılmıştı. Peki, Peren Fildişi kimdir?
O Ses Türkiye yarışmasına sesiyle olduğu kadar güzelliğiyle de damga vuran Peren Fildişi, Murat Boz'un takımın yarışmıştı. 1980 yılında dünyaya gelen Peren Fildişi, 10 yaşından beri müzikle uğraşmaktadır. Uzun bir süre Amerika'da da yaşamış, hatta sık sık Amerika'ya gidip gelmeye devam etmektedir. Asıl mesleği İngilizce Öğretmenliği olan Peren Fildişi, Amerika'da bulunduğu yıllarda filmlerin alt yapı müziklerini de hazırlamıştır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle