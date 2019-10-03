Pelin Karahan'dan anlamlı hareket!
Ünlü oyuncu Pelin Karahan, ‘6 Ekim Dünya Cerebral Palsy Günü’ne denk gelen doğum gününde arkadaşları ve takipçilerinden hediye yerine cerebral palsy’li çocuklara bağış yapmalarını istedi.
Instagram hesabından bağış linkini paylaşan sanatçı takipçilerinden alkış alan paylaşımında şunları söyledi: ‘’Ben de doğum günümü cerebral palsy’li çocuklara bağışlamaya karar verdim. Doğum günümde hediyeleriniz yerine Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’ndan rehabilitasyon hizmeti alan çocuklarımız için linkten bağış yaparsanız ben bu yıl iyiliğe dönüşen kutlamam ile daha çok ‘iyi ki doğdum’ diyeceğim.’’
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