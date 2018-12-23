Pelin Karahan: Dört yıl nasıl geçti anlamadım!
Oyuncu Pelin Karahan ile eşi Bedri Güntay, büyük oğulları Ali Demir’in doğum gününü, Trump Alışveriş Merkezi’nde yer alan KidzMondo’da verdikleri partiyle kutladı.
Pelin Karahan-Bedri Güntay çiftinin dört yaşına giren oğlu Ali Demir, pastasını, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte üfledi.
Ali Demir’in artık abi olduğunu söyleyen ve mutluluğu gözlerinden okunan Pelin Karahan “ Ali Demir okula gidiyor ve bugün de arkadaşları ve ailemizle birlikte doğum gününü kutluyoruz. Zaman çok çabuk geçiyor. Dört yıl nasıl geçti anlamadım. Daha her şey dün gibi. Kardeşi iki yaşında oldu. Yeni yaşı mutluluk getirsin, yüzü hep gülsün. Sağlıklı, başarı dolu bir ömrü olsun. Çocuklarımızın varlığı bize en büyük armağan” dedi.
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