Haber Giriş: 30.01.2020 - 13:25,
Pelin Karahan: Çocuklarıma yokluğu da öğretiyorum
Ali Demir ve Can Eyüp adında iki erkek çocuk annesi olan Pelin Karahan onları nasıl büyüttüğünü anlattı.
Çocuklarının doyumsuz olmasından korktuğu için onlara her istediklerini almadığını söyleyen Karahan, 'Bazı şeylere ihtiyaçları kalsın. Her şeyi olmasın istiyorum. Onlara yokluğu da öğretiyorum' dedi. Oyuncu oğullarının resme meraklı ve yetenekli olduğunu da ekledi
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