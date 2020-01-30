MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriPelin Karahan: Çocuklarıma yokluğu da öğretiyorum
GeriMagazin Pelin Karahan: Çocuklarıma yokluğu da öğretiyorum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 30.01.2020 - 13:25,Son Güncelleme:/

Pelin Karahan: Çocuklarıma yokluğu da öğretiyorum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pelin Karahan: Çocuklarıma yokluğu da öğretiyorum

Ali Demir ve Can Eyüp adında iki erkek çocuk annesi olan Pelin Karahan onları nasıl büyüttüğünü anlattı.

Çocuklarının doyumsuz olmasından korktuğu için onlara her istediklerini almadığını söyleyen Karahan, 'Bazı şeylere ihtiyaçları kalsın. Her şeyi olmasın istiyorum. Onlara yokluğu da öğretiyorum' dedi. Oyuncu oğullarının resme meraklı ve yetenekli olduğunu da ekledi

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle