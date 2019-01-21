Pelin Batu kimdir kaç yaşında?
Pelin Batu, ekran karşısında yer aldığı programlarla dikkat çekiyor. Oyunculuk kariyeri bulunan Pelin Batu, diplomat İnal Batu'nun kızıdır. Peki, dizi ve filmler dışında tarihi programlarla da tanınan Pelin Batu kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Pelin Batu, 27 Aralık 1978 tarihinde dünyaya gelmiştir. Diplomat bir babanın kızı olduğu için çocukluk dönemlerini Pakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti ve ABD gibi farklı ülkelerde geçirmiştir.
New York'taki Marymount Okulu'nda liseyi bitirdi ve ayrıca Mannes Müzik Koleji'nde müzikal ve tiyatral yetenekler kazandı.
New York Üniversitesi'nde edebiyat ve felsefeye başladıktan sonra üzerine çalıştığı bölümü tarihe çevirdi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitimini tamamladı. Doktorasını 2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden aldı.
1999 yılında çekilen Harem Suare filmiyle sinema dünyasına giriş yaptı, ayrıca birçok film ve dizide oynadı.
Ahmet Almaz ile Yahudilik Tarihi isimli bir kitap yazdı. Habertürk televizyonunda Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu ile birlikte Tarihin Arka Odası adlı bir tarih programı yaptı. Habertürk'te Renkahenk isimli bir kültür sanat programını hazırlayıp sunmuştur.
Milliyet gazetesinde Revnak adını verdiği köşede köşe yazarlığı yaptı. Aynı zamanda Okan Bayülgen'in Makina Kafa ve Muhallebi Kafa programlarının daimi konuğu oldu. Artı Bir kanalında Alternatif-siz programını hazırlayıp sundu.
Pelin Batu, tarih programlarını sunmaya devam etmektedir.
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