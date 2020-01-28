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Haber Giriş: 28.01.2020 - 16:30,Son Güncelleme:/

Pelin Akil'den nazar açıklaması!

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Pelin Akil'den nazar açıklaması!

İkizleri Alin ve Lina’nın fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Pelin Akil, "Nazardan korkmuyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

 

İkizleri Alin ve Lina’nın fotoğraflarını sık sık sosyal medyada yayınlayan oyuncu Pelin Akil, "Nazardan korkmuyor musunuz?" sorusuna samimi bir yanıt verdi.

Diğer meslektaşlarının aksine kızlarının her anını yayımlayan oyuncu, “Ne kadar çok korkarsak o kadar çok gelir üstümüze, bizi bulur diye korkmamayı tercih ediyoruz” açıklamasını yaptı.

 

Pelin Akil'in yemek mücadelesi... Ispanak karşıtı Lina!Pelin Akil, kızları Alin ve Lina'ya yemek yedirmeye çalıştığı anları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Alin, ıspanak püresini iştahla yerken; Lina ağzını kapattı...
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