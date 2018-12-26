Pelin Akil kimdir? Pelin Akil biyografisi
Pelin Akil sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla korkuttu. Bir süredir hastanede yatan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla domuz gribine yakalandığını ancak şu an durumunun iyi olduğunu belirtti. Gündemdeki haberler ardından Pelin Akil’in hayatına ilişkin bilgiler yeniden merak konusu oldu. Peki, Pelin Akil kimdir?
Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Pelin Akil, 17 Nisan 1986 tarihinde dünyaya geldi. Rent Müzikali, Marika'nın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Depo, Sersefil-Korkuyorum sevgilim ve Closer gibi tiyatro oyunlarında yer aldı. Pelin Akil ilk çıkışını FOX'ta yayınlanan Arka Sıradakiler dizisiyle yakaladı, ardından TRT 1'de yayınlanan Pana Film'in yapımcısı olduğu Kurt Kanunu dizisinde Ballı Naciye rolünü oynadı. Kurt Kanunun'da oynadığı süreçte TRT 1 de yayınlanan Seksenler dizisinde Seçil karakterine hayat verdi. 2012 yılında Suskunlar dizisinde Nisan karakterini canlandıran Pelin Akil daha sonra TRT 1 de yayınlanan Kızıl Elma dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. 2015'te Show TV'de yayınlanan Ne Münasebet dizisinde Nil karakterini canlandırdı. Bunların yanı sıra ATV de yayınlanan Aile İşi ve yine Star TV de yayınlanan Çember gibi projelerde yer aldı. Aynı projelerde de bulunduğu meslektaşı Anıl Altan ile 2016 eylül ayında nikah masasına oturdu.
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