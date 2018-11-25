Pelin Akil kimdir kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?
Pelin Akil, magazin dünyasını yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kariyeri boyunca birçok projede boy gösteren Pelin Akil, aynı zamanda reklam filmlerinde de yer almıştır. Son dönemlerde eşiyle birlikte sosyal medya hesapları üzerinden yayınladıkları videolarla gündemde yer alan Pelin Akil, geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu açıklamıştı. Peki, Pelin Akil kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Pelin Akil, son günlerde gündemdeki isimler arasında yer almaya devam ediyor.
Pelin Akil, 17 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Rent Müzikali, Marika'nın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Depo ve Sersefil-Korkuyorum sevgilim gibi tiyatro oyunlarında oynadı. Reklam filmlerinde de boy gösteren Akil, bazı projelerin dublajına da ses verdi. FOX'ta yayınlanan Arka Sıradakiler dizisinde 4 sezon oynadı, TRT 1'de yayınlanan Pana Film'in yapımcısı olduğu Kurt Kanunu dizisinde Ballı Naciye rolünde oynadı, TRT 1 de yayınlanan Seksenler dizisinde Seçil karakteri ile yer alan Pelin Akil 6. sezonda tekrar dizi'ye dahil oldu.
2012 yılında Suskunlar dizisine Nisan karakteri ile dahil oldu. Bunun yanı sıra TRT 1 de yayınlanan Kızıl Elma , Show TV'de yayınlanan Ne Münasebet , ATV de yayınlanan Aile Iṣi ve yine Star TV de yayinlanan Cember gibi projelerde yer aldı.
KATILDIĞI PROJELER
|2018
|Bittin Sen
|Pelin
|2017
|Damat Takımı
|Sera
|2017
|Çember
|Ayșe
|2017
|Keşif
|Semiha
|2017
|Deli Așk
|Neșe
|2016
|Aile İşi
|Müjde
|2015
|Ne Münasebet
|Nil
|2015
|Sakli
|Elif
|2014
|Aşktan Kaçılmaz
|Yasemin
|2014
|Kızılelma
|Zeynep Gevher
|2013
|İnadına Yaşamak
|Sedef
|2013
|Su ve Ateş
|Nupelda
|2013
|Ana (Kisa film)
|Bir Hayat Kadını
|2013
|Osmanlı Tokadı
|Irmak Güzel
|2012
|Suskunlar
|Nisan
|2012
|Seksenler
|Seçil
|2011
|Kurt Kanunu
|Ballı Naciye
|2007-2011
|Arka Sıradakiler
|Zehra
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