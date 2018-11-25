Pelin Akil kimdir kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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25.11.2018 - 14:26, Son Güncelleme:

Pelin Akil kimdir kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?

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Pelin Akil kimdir kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?

Pelin Akil, magazin dünyasını yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kariyeri boyunca birçok projede boy gösteren Pelin Akil, aynı zamanda reklam filmlerinde de yer almıştır. Son dönemlerde eşiyle birlikte sosyal medya hesapları üzerinden yayınladıkları videolarla gündemde yer alan Pelin Akil, geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu açıklamıştı. Peki, Pelin Akil kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Pelin Akil, son günlerde gündemdeki isimler arasında yer almaya devam ediyor.

Pelin Akil, 17 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Rent Müzikali, Marika'nın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Depo ve Sersefil-Korkuyorum sevgilim gibi tiyatro oyunlarında oynadı. Reklam filmlerinde de boy gösteren Akil, bazı projelerin dublajına da ses verdi.  FOX'ta yayınlanan Arka Sıradakiler dizisinde 4 sezon oynadı, TRT 1'de yayınlanan Pana Film'in yapımcısı olduğu Kurt Kanunu dizisinde Ballı Naciye rolünde oynadı, TRT 1 de yayınlanan Seksenler dizisinde Seçil karakteri ile yer alan Pelin Akil 6. sezonda tekrar dizi'ye dahil oldu.

2012 yılında Suskunlar dizisine Nisan karakteri ile dahil oldu. Bunun yanı sıra TRT 1 de yayınlanan Kızıl Elma , Show TV'de yayınlanan Ne Münasebet , ATV de yayınlanan Aile Iṣi ve yine Star TV de yayinlanan Cember gibi projelerde yer aldı.

KATILDIĞI PROJELER

2018Bittin SenPelin
2017Damat TakımıSera
2017ÇemberAyșe
2017KeşifSemiha
2017Deli AșkNeșe
2016Aile İşiMüjde
2015Ne MünasebetNil
2015SakliElif
2014Aşktan KaçılmazYasemin
2014KızılelmaZeynep Gevher
2013İnadına YaşamakSedef
2013Su ve AteşNupelda
2013Ana (Kisa film)Bir Hayat Kadını
2013Osmanlı TokadıIrmak Güzel
2012SuskunlarNisan
2012SeksenlerSeçil
2011Kurt KanunuBallı Naciye
2007-2011Arka SıradakilerZehra

 

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