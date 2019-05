Paylaşmak ya da paylaşmamak... İşte bütün mesele...

- Aslı Barış: Sosyal medya ve paylaşımlar hakkında da konuşalım. Instagram’da takip edilecekler listesiyle devam etmek istiyorum. Sizin favorileriniz kimler stil anlamında?

- Başak Dizer Tatlıtuğ: Simay Yılmaz ve Yaprak Medine. Yabancılardan ise Alessia Marcuzzi, Chiara Capitani, Brittany Xavier ve Viktoria Rader.

- Ceylan Atınç: Julie Pelipas, Julia Mateian, The Undone Store, Harper and Harley.

- Aslı Barış: Ben son dönemde takip ettiğim isimlerden çok hızlı sıkılıyorum. Nedeni ya aşırı reklam yapmaları ya da özel hayatlarını aşırı derecelerde paylaşmaları. Mesela Chiara Ferragni’nin kocasıyla yaşadığı aşktan fenalık geldi. Sorum şu: “Instafenomen” dünyasında paylaşım limiti ne?

- Ceylan Atınç: Demin hesabımda bunu yazdım Aslı. Artık daha az özel hayat paylaşma kararı aldım. Her anını telefon ekranında yaşamak aşırı saçma değil mi? Evet böyle çiftler de var ve tam olarak motivasyonları nedir anlamıyorum. Ama özellikle çocuklar için bu kadar özelin paylaşılmasının sakıncalı olduğunu düşünüyorum.

- Başak Dizer Tatlıtuğ: Bence başkalarına zarar vermediği sürece aşklarını nasıl paylaştıkları önemli değil. İlham da veriyor olabilir bazı kişilere, mutsuz da ediyor olabilir.

Fotoğraf: Muhsin AKGÜN

Kırmızı halının

yeni hakimleri

Billboard Müzik Ödülleri kırmızı halısında ünlü yıldız Taylor Swift, Raisa Vanessa imzalı bir elbiseyle ışıldadı. Moda konseyi tartıştı: Son dönemde Türk tasarımcıların bu denli rağbet görmesinin nedeni ne?



- Aslı Barış: Billboard Müzik Ödülleri verildi, tören bizim moda haftamızı aratmadı, ne mutlu. İki ikonik isim seçimini Türk tasarımcılardan yana kullandı. Taylor Swift ile başlayalım. Raisa Vanessa tasarımını nasıl buldunuz?

- Başak Dizer Tatlıtuğ: Harika bir başarı geldi yine. Raisa ve Vanessa çok istikrarlı bir şekilde hem defilelerini hem koleksiyonlarını sunmaya, üretmeye devam ediyor. En önemlisi devamlılık ve süreklilik. Hâl böyle olunca yurtdışında daha çok saygı görür, yabancı showroom’lar, PR ofisleri ve satın almacılar ilk buna bakar.

- Ceylan Atınç: Raisa ve Vanessa çok sevdiğim tasarımcı arkadaşlarım. Nasıl çabaladıklarına o kadar çok şahit oldum ki, tarafsız olmam beklenemez. Kızlar gerçekten yurtdışında markalarını duyurdular, çok iyi stilist ve showroom’lar ile çalışıyorlar. Taylor Swift genç nesil için çok ikonik bir isim. Raisa Vanessa tercih ettiği için gurur duydum.

- Aslı Barış: Gerçekten harika bir haber. Yeni neslin ikonlarından birinin seçimi olmak herkesin harcı değil. Tasarım da Taylor’ın tarzıyla gayet uyumlu. Gerçi bazı sitelerde eleştirildi, aşırı fırfırlı bulundu.

- Başak Dizer Tatlıtuğ: Fırfırlı olunca ne oluyor? Sorun mu? Kısa ve fırfırlı gayet dengeli olmuş. Rengi ve modeli ile tam bu yaz modasından bir parça. Romantik. Uzun olsaydı yorabilirdi belki.

- Aslı Barış: Geceden bir diğer gelişme: Madonna’nın Erdem Moralıoğlu tasarımına gelelim. MTV’nin ödül gecesinde Bee Goddess imzalı bir takı takmıştı. Dilara Fındıkoğlu’yu zaten hep giyiyor. Nedir bu Maddy’nin Türk tasarımı aşkı?



- Başak Dizer Tatlıtuğ: Gurur duyduk. Madonna’nın çalıştığı stil danışmanı veya kendisi; kim bilemiyorum ama farklı kökeni olan, orijinal, etnik, özgün tasarımcıları araştırıyor ve alıyor olabilir.

- Ceylan Atınç: Açıkçası bence Türk tasarımcı diye bakmıyor. Yeni bir şeyler arıyor ve sanırım biraz da denk geldi. Bu arada Erdem zaten Türk tasarımcı olarak anılmıyor ki dünyada...

- Aslı Barış: Türk asıllı Kanadalı deniyor evet. Ama diğer iki isim özelinde konuşmuştum zaten. Bence Madonna ve stil danışmanı ekibinin seçimi tesadüfi değil. Madonna özellikle Portekiz’e taşındığından beri daha farklı hikayeleri olan, farklı coğrafyalardan gelen genç tasarımcıları radarına alıyor. Defalarca Dilara Fındıkoğlu giymesi, Bee Goddess ya da Kısmet by Milka’yı seçmesi de biraz bu yüzden gibi geliyor. Sonucu ne olursa olsun, son dönemde tasarımcılarımız açısından çok iyi gelişmeler oluyor. Neredeyse her hafta iyi bir haber alıyoruz. Hep olsun, hep konuşalım.

İdeal tatil bavulu nasıl yapılır?





- Aslı Barış: Tatil sezonu açılıyor malum. Kısa hafta sonu kaçamakları için bavullar toplanmaya başlar. Sahil modasının ana hatlarını konuşalım derim...

- Başak Dizer Tatlıtuğ: Yazlık demek rahat nefes alan pratik kombinler gerektirir. Onun için bavulun içine az ama öz parçalar atmak lazım: Mesela havuç kesim pantolonlar, buz mavisi jean’ler, kısa bustiyer ve kısa askılı üstler, body’ler. Pötikare ve çiçek deseni, fırfır ve uçuşan kumaşlar. Hasır şapka ve kemerler, önü açık veya kapalı her tarz terlik olmazsa olmazlardan. Bu arada belirteyim: parmak arası çok “out”.

- Ceylan Atınç: Benim bavulumdaysa birkaç mayo, hepsinin üzerine uyabilecek bir kaç kimono veya elbise var... Hem gündüz hem gece kullanılabilecek tarzda elbiseler favorim. Ne kadar az eşya, o kadar mutluluk.

Çok uzun zamandır uçak içine alıyorum bavulumu ben. Sahilde defile yapar gibi mayo bikini değiştirmeye gerek yok bence. Uzun bir erkek gömleği, beli bağlanabilen kimono veya el örgüsü bohem hırkalar giymeyi seviyorum. Bunlara ek olarak gece de kullanabileceğim düz elbiseler, şort ve ince atletler ile sahil bavulumu tamamlıyorum.