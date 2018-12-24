PartykIds yeni adresinde
18 yıldır hizmet veren çocuk eğlence ve parti markası Partykids, Kemer Country’de açıldı.
Başta çocuklar olmak üzere, sunduğu konsept partilerle dikkat çeken Partykids, ikinci şubesini Kemer Country’de açtı. Her gün oyunlara ve partilere açık olacak Partykids, önceki gün de ilk doğum günü partisine ev sahipliği yaptı. Hikmet-Alpin Albayrak’ın 2 yaşına basan çocukları Kaan’ın doğum günü partisine aralarında Revna Demirören, Yelda Demirören Berrak Barut’un da olduğu iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri katıldı.
Alpin Albayrak - Revna Demirören - Yelda Demirören - Berrak Barut
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