Parmağını kaybetmek Nejat İşler'i nasıl etkiledi?
Oyuncu Nejat İşler, Ekşi Sözlük kullanıcılarının sorularını yanıtladı. İşler, merak edilenlere samimiyetle yanıt verdi.
İşte Nejat İşler'e sorulan sorular ve oyuncunun yanıtları...
* Sağlığın nasıl, ikinci şansını iyi kullanıyor musun?
- Ben buna ikinci şans diye bakmıyorum. yolda bir kaza geçirdim o kadar.
* Parmaklarınız kesildi mi?
- Kesildi.
* Parmağınızı kaybetmek sizi nasıl etkiledi?
- Tavlada zar alamıyorum, pulları falan değiştiremiyorum. Sol elimi kullanıyorum. :)
* Hayattan şu ana kadar öğrendiğiniz en önemli şey nedir?
- Kafana göre yaşa, boşver.
* Şu yaşınıza kadar ki en büyük pişmanlığınız neydi?
- O kadar çok pişmanlığım var ki.
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