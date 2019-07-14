Parkan Özturan kimdir? Parkan Özturan dizileri ve filmleri
Tiyatro oyuncusu, yayıncı ve çevirmen Parkan Özturan girdiği şeker komasından dolayı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İki bacağını da kaybetmesine rağmen tiyatro sevdasından vazgeçmeyen oyuncu, Selçuk Uluergüven’le kurdukları Bahariye Sanat Merkezi isimli kumpanya vasıtasıyla oyunlar çıkarıp sergilemişlerdi. İşte, Parkan Özturan'ın hayatına ilişkin bilgiler
Parkan Özturan, 1 Eylül 1960 tarihinde dünyaya geldi. Ortaoyuncular-Ferhan Şensoy Tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa başladı. 1977-82 yılları arasında İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro, şan-opera eğitimi aldıktan sonra sahnelerden hiç kopmayan Parkan Özturan, 2009'da kangren nedeniyle bir ayağını kaybetmiş ve maddi durumu iyi olmadığı için Haydarpaşa Numune Hastanesi'nden senet imzalatılarak taburcu edilmişti. Daha sonra 2010 Şubat'ta Hamburg'a gelen Parkan Özturan, şeker hastalığı yüzünden burada tekrar rahatsızlanmış ve hastanede yapılan operasyonla ikinci bacağını da kaybetmişti. 1990-95 senelerinde özel televizyonlarda yapımcı, yönetmen ve yazar olarak çalıştım. Türk Edebiyatında Edisyon Kritik Hataları, Türkçe Sözlüklerde Kavram Yanlışları gibi telif kitaplarıyla Beşir Fuad Külliyatı gibi çeviri kitapları var.
PROJELERİ
2008 - Kollama (Kağıtçı Muammer)
2005 - Kezban Yenge
2004 - Uy Başuma Gelenler
2004 - Paşa Baba Konağı
2002 - Pembe Patikler
2001 - Tatlı Hayat
2001 - Vay Anam Vay
2001 - Koltuk Sevdası
2000 - Dadı
1999 - Yılan Hikayesi
1999 - Çarli
1996 - Gurbetçiler
1993 - Komşular
1984 - Köşe Dönücü
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