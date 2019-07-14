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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.07.2019 - 17:03, Son Güncelleme:

Parkan Özturan kimdir? Parkan Özturan dizileri ve filmleri

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Parkan Özturan kimdir? Parkan Özturan dizileri ve filmleri

Tiyatro oyuncusu, yayıncı ve çevirmen Parkan Özturan girdiği şeker komasından dolayı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İki bacağını da kaybetmesine rağmen tiyatro sevdasından vazgeçmeyen oyuncu, Selçuk Uluergüven’le kurdukları Bahariye Sanat Merkezi isimli kumpanya vasıtasıyla oyunlar çıkarıp sergilemişlerdi. İşte, Parkan Özturan'ın hayatına ilişkin bilgiler

 Parkan Özturan, 1 Eylül 1960 tarihinde dünyaya geldi. Ortaoyuncular-Ferhan Şensoy Tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa başladı. 1977-82 yılları arasında İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro, şan-opera eğitimi aldıktan sonra sahnelerden hiç kopmayan Parkan Özturan, 2009'da kangren nedeniyle bir ayağını kaybetmiş ve maddi durumu iyi olmadığı için Haydarpaşa Numune Hastanesi'nden senet imzalatılarak taburcu edilmişti. Daha sonra 2010 Şubat'ta Hamburg'a gelen Parkan Özturan, şeker hastalığı yüzünden burada tekrar rahatsızlanmış ve hastanede yapılan operasyonla ikinci bacağını da kaybetmişti. 1990-95 senelerinde özel televizyonlarda yapımcı, yönetmen ve yazar olarak çalıştım. Türk Edebiyatında Edisyon Kritik Hataları, Türkçe Sözlüklerde Kavram Yanlışları gibi telif kitaplarıyla Beşir Fuad Külliyatı gibi çeviri kitapları var.

PROJELERİ

2008 - Kollama (Kağıtçı Muammer)
2005 - Kezban Yenge
2004 - Uy Başuma Gelenler
2004 - Paşa Baba Konağı
2002 - Pembe Patikler
2001 - Tatlı Hayat
2001 - Vay Anam Vay
2001 - Koltuk Sevdası
2000 - Dadı
1999 - Yılan Hikayesi
1999 - Çarli
1996 - Gurbetçiler
1993 - Komşular
1984 - Köşe Dönücü

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