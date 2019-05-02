Paris’te balmumu
Hilal Altınbilek, Cosmopolitan için objektif karşısına geçti. Adana’da çekimleri süren dizisi nedeniyle kıyafet alışverişine vakit bulamadığını belirten oyuncu, bulduğu ilginç çözümü anlattı.
ADANA’da çekilen “Bir Zamanlar Çukurova” dizisinde rol alan Hilal Altınbilek, Cosmopolitan dergisine poz verdi. Dizi çekimleri nedeniyle kıyafet alışverişine vakit ayıramadığını dile getiren Altınbilek, bulduğu ilginç çözümü de anlattı: “Önümüzdeki yılın gardırobunu hazırlamayı düşünüyorum. Paris’te bir modaevi ile anlaştım. 1 hafta gideceğim. Balmumundan beden ölçülerimi çıkarıyorlar. Kalıp bırakmış olacağım. Yoğun set programı ve İstanbul dışında olmam sebebiyle yıl içerisinde benim için çok zor olan bu durumu ortadan kaldırmayı hedefliyorum.” Hoşlandığı erkek tipini de açıklayan oyuncu, “Güçlü ve zeki bir erkek beni kendine âşık edebilir. Duygusal biriyim, ancak hayata karşı dik duruşu olmayan, savaşmayı bilmeyen, özetle güçlü olmayan biriyle yapamam, çünkü bir savaşçıyım” diye konuştu.
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