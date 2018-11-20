Paris yine gelinlik giyemeden ayrÄ±ldÄ±
AÅŸk hayatÄ±nda aradÄ±ÄŸÄ± mutluluÄŸu bir tÃ¼rlÃ¼ bulamayan Paris Hilton, kaderini yine deÄŸiÅŸtiremedi.
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Hilton otellerinin varisi olan 37 yaÅŸÄ±ndaki Paris Hilton, bir sÃ¼redir niÅŸanlÄ± olduÄŸu Chris Zylka ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±. Ã‡ift, Ã¶nce 11 KasÄ±m'da evlenmeye karar vermiÅŸti. Daha sonra bÃ¼yÃ¼k gÃ¼n 2019 yÄ±lÄ±na ertelendi. Sonunda da Ã§ift nikah masasÄ±na ilerleyemeden yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.
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Ä°nternetteki Just Jared sitesine konuÅŸan bir kaynak Paris Hilton ile Zylka'nÄ±n bu ayÄ±n baÅŸlarÄ±nda niÅŸanÄ± bozduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. AynÄ± kaynak Paris Hilton'un bundan bÃ¶yle DJ'liÄŸe ve bir sÃ¼redir Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± parfÃ¼m tasarÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na yoÄŸunlaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â Paris Hilton, Chris Zylka ile birlikte Ã§ektirdiÄŸi ve Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ¼n fotoÄŸraflarÄ± da sildi.Â
FOTOÄžRAFLAR: BACKGRID USA
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