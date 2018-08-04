Paris Hilton'dan Adriana Lima ve Metin Hara yorumu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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DHA
04.08.2018 - 21:22, Son Güncelleme:

Paris Hilton'dan Adriana Lima ve Metin Hara yorumu

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Paris Hilton'dan Adriana Lima ve Metin Hara yorumu

Paris Hilton, Adriana Lima ve Metin Hara'nın birlikteliği ile ilgili, "Onları Instagram'dan takip ediyorum. Andriana'yı daha önce bu kadar hiç mutlu görmedim. Muhteşem çiftler" dedi. 

Bir etkinliğe katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gelen Hilton Otelleri'nin veliahdı Paris Hilton, Limak Cyprus Deluxe Hotel'de basın mensuplarının karşısına geçti. Hilton, Kıbrıs'a gelmeden önce araştırmalar yaptığını ve Kıbrıs'ı çok sevdiğini söyledi. 

Paris Hiltondan Adriana Lima ve Metin Hara yorumu

"ADRIANA'YI DAHA ÖNCE HİÇ BU KADAR MUTLU GÖRMEMİŞTİM"

Politik soruların sorulmaması ricasında da bulunan Hilton, eğlencelerinde her zaman yeni şarkılara yer verdiğini, farklı müzikleri sevdiğini söyledi. Hilton, süper model Adriana Lima ve yazar sevgilisi Metin Hara'nın birlikteliği hatırlatılarak, "Daha önce hiç Türk sevgilisi olup olmadığıyla ilgili bir soruya da, hayır hiç Türk sevgilim olmadı. Adriana Lima'yı tanıyorum. Çok şeker, çok güzel bir kadın. Onları Instagram'dan takip ediyorum. Andriana'yı daha önce bu kadar hiç mutlu görmedim. Muhteşem çiftler" dedi.  

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