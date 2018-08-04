Paris Hilton'dan Adriana Lima ve Metin Hara yorumu
Paris Hilton, Adriana Lima ve Metin Hara'nın birlikteliği ile ilgili, "Onları Instagram'dan takip ediyorum. Andriana'yı daha önce bu kadar hiç mutlu görmedim. Muhteşem çiftler" dedi.
Bir etkinliğe katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gelen Hilton Otelleri'nin veliahdı Paris Hilton, Limak Cyprus Deluxe Hotel'de basın mensuplarının karşısına geçti. Hilton, Kıbrıs'a gelmeden önce araştırmalar yaptığını ve Kıbrıs'ı çok sevdiğini söyledi.
"ADRIANA'YI DAHA ÖNCE HİÇ BU KADAR MUTLU GÖRMEMİŞTİM"
Politik soruların sorulmaması ricasında da bulunan Hilton, eğlencelerinde her zaman yeni şarkılara yer verdiğini, farklı müzikleri sevdiğini söyledi. Hilton, süper model Adriana Lima ve yazar sevgilisi Metin Hara'nın birlikteliği hatırlatılarak, "Daha önce hiç Türk sevgilisi olup olmadığıyla ilgili bir soruya da, hayır hiç Türk sevgilim olmadı. Adriana Lima'yı tanıyorum. Çok şeker, çok güzel bir kadın. Onları Instagram'dan takip ediyorum. Andriana'yı daha önce bu kadar hiç mutlu görmedim. Muhteşem çiftler" dedi.
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