Parıltılı davet
Mücevher markaları Lion Diamond, Mel’s Desing ve Myshera tarafından Ulus’ta düzenlenen yaz daveti, cemiyet hayatının ünlü isimlerini bir araya getirdi.
Önceki gün Ulus’taki Chin Chin Restoran’da düzenlenen davete Aslı Pehlivanlar ev sahipliği yaptı. Lion Diamond, Mel’s Desing ve Myshera’nın yeni yaz koleksiyonlarının sergilendiği davette misafirler tasarımları yakından inceleyip alışveriş yapma imkanı buldu. Etkinlikte, Lion Diamond Kurucusu Öznur Yakın, yeni takı trendleri hakkında bilgi verdi.
Revna Demirören
Ebru Çarıkçılar - Sinem Sancaktar
Öznur Yakın - Esra Erdem
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