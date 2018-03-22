“Paran varsa çocuk yap, benim zaten çocuğum var” Eski mankenden 900 bin liralık boşanma davası
Eski manken Sema İşbilen, evlenmeden önce çocuk istediğimi kabul etmesine rağmen evlendikten sonra “Paran varsa çocuk yap, benim zaten çocuğum var” dediğini ileri sürdüğü Mustafa Necip Ocak’a boşanma davası açtı. Eşinin “dengesiz bir koca portresi” çizmeye çalıştığını belirten davalı M.Nesip Ocak da iddiaların asılsız olduğunu öne sürdü.
900 BİN LİRA TAZMİNAT İSTEDİ
İş insanı Mustafa Nesip Ocak’la eski manken Sema İşbilen 5 yıl önce evlendi. İddiaya göre evlendiği dönem 40 yaşında olan Sema İşbilen, çocuk istediğini eşine anlattı. Çift daha balayındayken aralarında bazı sorunlar çıktı. M. Nesip Ocak eski eşine ödemesi gereken 30 bin liralık nafaka borcunu Sema İşbilen’in ödemesi gerektiğini, ünlü olması nedeniyle düğünün basına çıktığını, basına çıkmamış olsaydı eski eşinin bu davayı açmayacağını söyledi. Sema İşbilen de eşinin eski eşine nafaka borcunu ödemeyi reddetti.
Sema İşbilen’in avukatı, “M. Nesip Ocak, psikolojik şiddet gören eşinin sağlık giderlerini karşılamadı. Kuaföre gitmesini, her gün eve ekmek alınmasını, temizlik malzemesinin bile masraf olduğunu belirterek tartışma çıkardı. Davalı eş sonunda Sema İşbilen’e evin kirasını karşılamayacağını söyleyerek evden ayrılmasını istedi. Ailesinin yanına giden müvekkilim için 3 bin 500 lira tedbir nafakası ile 900 bin lira tazminat istiyoruz. Tarafların boşanmalarına karar verilsin” dedi.
İDDİALAR ASILSIZ
Eşinin iddialarına cevap veren ve karşı dava açan M. Nesip Ocak da evliliğini kurtarmak için elinden geleni yaptığını, eşinin isteklerini karşılayabilmek için şirketini dahi sattığını iddia etti. M. Nesip Ocak’ın avukatı, “Müvekkilim ne yaparsa yapsın eşini mutlu edememiştir. Eşinin ev harcamalarını üstlenmiş, sahip olduğu otomotiv şirketindeki hisselerini satmıştır. Müvekkilim daha evlenmeden önce eşinin estetik operasyonunun tüm masraflarını karşılamıştır. Tüm ev eşyasını müvekkilim almış, davacının annesinin ödeyemediği doğalgaz faturalarını dahi ödemiştir. İddiaların aksine davacının hesabına her ay bin 500 lira yatırmış, ev kirasını, faturaları ödemiş, biriken kredi kartları borcunu kapatmıştır. Davacı “dengesiz bir koca portresi” çizmeye çalışmaktadır. Müvekkilim tam bir evlilik birliği kurmak ve çocuk sahibi olmak için evlenmiştir. Davacının durumu dramatize ederek “zaten çocuğum var” dediğini söylemesi mesnetsiz bir iddiadır. Davacının davasının reddi ile karşı davamızın kabulüyle 10 bin lira manevi tazminata hükmedilmesini istiyoruz” dedi.
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