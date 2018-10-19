Paparazzi davası
Gigi Hadid, bir paparazzi tarafından çekilen fotoğrafını Instagram hesabında izinsiz ve isimsiz paylaştığı gerekçesiyle dava edildi. Ünlü top model, bu karara yine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
Menajerimden öğrendim
Menajerimden son paylaştığım (sonra silmek zorunda kaldığım) fotoğraf nedeniyle resmen dava edildiğimi öğrendim. Bu fotoğraf bir etkinliğe giderken sokakta çekilmiş bir paparazzi fotoğrafımdı. Bu insanlar bizim üzerimizden her gün para kazanıyor. Tek kuruş vermeden. Sabah akşam peşimizdeler.
Keşke mesaj atsaydı
Ve şimdi Twitter’da bulduğum, altında kimin çektiği yazmayan bir fotoğraf için bana dava açıldı. Ki koyduğu fotoğraf için ajanslardan zaten ödemesini almıştı. Bu absürt. Bu insan bana mesaj atmış olsaydı çektiği fotoğrafın altına ismini yazardım. Paparazzi, bu sözüm sana: Bir çizgi var, bizler insanız.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle