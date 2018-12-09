Pantene Altın Kelebek ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Türkiye'nin en prestijli ödülleri arasında yer alan Altın Kelebek, bu yıl 45. kez gerçekleştirilecek. Birçok kategoriden onlarca sanatçının adaylar arasında yer aldığı Altın Kelebek'te, 9 Aralık Pazar akşamı ödüller sahibini bulacak. Peki, televizyon ve müzik dünyasının yıldızlarını bir araya getirecek olan Altın Kelebek saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 45. Pantene Altın Kelebek ödülleri öncesi bazı bilgiler
Bu yıl sunuculuklarını Cem Davran ve Çağla Şikel'in üstleneceği 45. Pantene Altın Kelebek ödülleri gecesinde birbirinden ünlü isimler bir araya gelecek. Yüzde 70'lik kısmının halk oylamasıyla oluşacağı değerlendirme süreci, yüzde 30 oranında ise jüri üyelerinin vereceği oylarla şekillenecek. Peki, Pantene Altın Kelebek saat kaçta hangi kanalda canlı yayınla ekranlarda yer alacak? İşte, bu yıl 45. kez düzenlenecek olan tören hakkında bazı bilgiler
PANTENE ALTIN KELEBEK SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
“Kırmızı halı” heyecanıyla başlayacak gece, sürpriz şovlar ve Türkiye’nin önde gelen sanatçılarının etkileyici performanslarıyla renklenecek. Cem Davran ve Çağla Şikel'in sunacağı tören, 19.45'te Kanal D ve 19.00 itibariyle Teve2 ve hurriyet.com.tr'den canlı yayınlanacak.
Unutulmaz gece muhteşem performanslarla renklenecek. Aleyna Tilki, Edis, Yasemin Mori, Eypio, Sibel Can ve MFÖ sahnede izleyicilerle buluşacak.
ÜNLÜ İSİMLER JÜRİDE
Ertuğrul Özkök başkanlığında toplanan jüride bu yıl, Yeşilçam’ın efsane isimleri Ediz Hun ve Nebahat Çehre, müzik dünyasının dev isimleri Nilüfer ile Selami Şahin yer aldı.
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