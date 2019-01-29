Özlem Yıldız’ın eski eşi Sinan Serter kimdir?
Sinan Serter’in hayatı merak konusu oldu. Sunucu Özlem Yıldız, sekiz yıl evli kaldığı Sinan Serter’den 2013’te boşanmıştı. Peki, Özlem Yıldız’ın eski eşi Sinan Serter kimdir?
Armatörlük yapan Sinan Serter, sunucu Özlem Yıldız ile yaşadığı beraberlik ve evlilikle sık sık gündeme geliyordu. 2005 yılında nikah masasına oturan ikili, 3 Ekim 2013 tarihinde boşandı. Bir dönem yaşadığı maddi krizle haberlere konu olan Sinan Serter’in Özlem Yıldız’dan 12 yaşında Demir isminde bir oğlu var.
Özlem Yıldız, boşanmayla ilgili iddialara şu yanıtı vermişti:
“ Onunla aynı şeyleri yaşadım. Ben o dönemi atlatırken neler yaşadığımı biliyorum. Yanlış anlaşılmaktan korkuyorum. Ben 5,5-6 yıl direndim ama verilen kararı değiştirebildim mi? Hayır... Sonuç yine 'Özlem para için boşandı' oldu. Şu an yaşadıklarını biliyorum. Hissediyorum. Sonuna kadar onun yanında olmak istiyorum.”
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