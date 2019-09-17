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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.09.2019 - 10:32, Son Güncelleme:

Özlem Yıldız kimdir, eski eşi kim?

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Özlem Yıldız kimdir, eski eşi kim?

Çarkıfelek programıyla tanınan Özlem Yıldız, katıldığı programlar ve açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Başından bir evlilik geçen Özlem Yıldız'ın gerek özel hayatı gerekse özel hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. Özlem Yıldız kimdir, eski eşi kim?

Aslen Çerkez kökenli olan Özlem Yıldız, 13 Aralık 1980 yılında Antalya'da dünyaya geldi. İstanbul Suadiye Lisesi'nde okudu. 1996 yılında ATV'nin Güzellik Yarışması'nda dereceye giremedi ancak güzellik yarışması ardından 1995 yılında VJ’lik kariyerine başladı. 1-1,5 sene kadar VJ’lik yaptıktan sonra, Genç TV’ye geçti. O dönemde Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Çarkıfelek programı yeni başlamıştı, oradan bir teklif aldı. 90'lı yılların sonunda Çarkıfelek’te hostes olarak çalışmaya başladı ve bu yarışmayla adını geniş kitlelere duyurdu. Program sunucusu Mehmet Ali Erbil ile nişanlandı ikili daha sonra ayrılık kararı aldı

90lı yıllarda Kuşum Aydın ile birlikte sabah programı Sabah Şekerleri’ni sundu. Daha sonra Pazar Sürprizi programını sunmaya başladı.

Özlem Yıldız, 2000 yılında da Mehmet Ali Erbil ve Okan Bayülgen'in başrolde oynadığı Hemşo filminde Marianna rolünü oynadı. Özlem Yıldız, 2005 yılında Armatör Sinan Serter ile evlendi. Evlendikten sonra televizyon projelerine ara verdi. 2006 yılında Demir adında bir oğlu oldu.Özlem Yıldız, 2011 yılında TV8’de hafta içi her hün “Aklımıza Takıldı” programını sundu. “Her Şey Dahil” programını sundu.

Özlem Yıldız 3 Ekim 2013 tarihinde Sinan Serter ile boşandı.

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