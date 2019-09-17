Özlem Yıldız kimdir, eski eşi kim?
Çarkıfelek programıyla tanınan Özlem Yıldız, katıldığı programlar ve açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Başından bir evlilik geçen Özlem Yıldız'ın gerek özel hayatı gerekse özel hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. Özlem Yıldız kimdir, eski eşi kim?
Aslen Çerkez kökenli olan Özlem Yıldız, 13 Aralık 1980 yılında Antalya'da dünyaya geldi. İstanbul Suadiye Lisesi'nde okudu. 1996 yılında ATV'nin Güzellik Yarışması'nda dereceye giremedi ancak güzellik yarışması ardından 1995 yılında VJ’lik kariyerine başladı. 1-1,5 sene kadar VJ’lik yaptıktan sonra, Genç TV’ye geçti. O dönemde Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Çarkıfelek programı yeni başlamıştı, oradan bir teklif aldı. 90'lı yılların sonunda Çarkıfelek’te hostes olarak çalışmaya başladı ve bu yarışmayla adını geniş kitlelere duyurdu. Program sunucusu Mehmet Ali Erbil ile nişanlandı ikili daha sonra ayrılık kararı aldı
90lı yıllarda Kuşum Aydın ile birlikte sabah programı Sabah Şekerleri’ni sundu. Daha sonra Pazar Sürprizi programını sunmaya başladı.
Özlem Yıldız, 2000 yılında da Mehmet Ali Erbil ve Okan Bayülgen'in başrolde oynadığı Hemşo filminde Marianna rolünü oynadı. Özlem Yıldız, 2005 yılında Armatör Sinan Serter ile evlendi. Evlendikten sonra televizyon projelerine ara verdi. 2006 yılında Demir adında bir oğlu oldu.Özlem Yıldız, 2011 yılında TV8’de hafta içi her hün “Aklımıza Takıldı” programını sundu. “Her Şey Dahil” programını sundu.
Özlem Yıldız 3 Ekim 2013 tarihinde Sinan Serter ile boşandı.
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