Özlem Parlu kimdir? Selin Ciğerci ifşa etmişti
Selin Ciğerci ile evlilik hazırlığında olan Gökhan Çıra’ya mesaj atmasıyla gündeme gelen Özlem Parlu, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Özlem Parlu, şarkıcı Ebru Polat’a yakınlığıyla biliniyor. Peki, Özlem Parlu kimdir?
Oyunculuğun yanı sıra modellikte yapan Özlem Parlu, aslen Ordu’lu. Türkiye’nin Selin Ciğerci videosuyla tanıdığı, yakın arkadaşı. Ebru Polat’ın son klibinde oynamıştı.
Şarkıcı Ciğerci, nişanlısı futbolcu Gökhan Çıra’ya sosyal medyadan mesaj attığını iddia ettiği Özlem Parlu’yu bir mekanda ifşa etmiş ve bu anları sosyal medyadan paylaşmıştı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle