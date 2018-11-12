Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Madelein De Vries kimdir?
1992 yılında Türkiye Güzeli seçilen Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Madelein De Vries'in kim olduğu merak konusu oldu. Miss Turkey 2018'de ikinci seçilen Tara De Vries'in kim olduğunu merak eden vatandaşlar, Tara Madelein De Vries'e dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, Tara Madelein De Vries kimdir?
17 Aralık’ta Tayland’ın Bangkok şehrinde düzenlenecek olan ‘’Miss Universe’’ de Türkiye’yi temsil edecek Tara Madelein De Vries'in biyografisi, son günlerde merak ve araştırma konusu oldu. İşte, Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Madelein De Vries hakkında merak edilen tüm detaylar...
Dünya Windsurf Şampiyonası'na katılan ilk Türk kadın sporcu olmasının yanı sıra 1992 Türkiye Güzeli unvanını taşıyan Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Madelein De Vries, Hollanda'da dünyaya geldi. Koç üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü'nde eğitimine devam ediyor. Instagram’ı aktif bir şekilde kullanan Tara Madelein De Vries, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz’in kızı Tara De Vries annesinin izinden gidiyor. Miss Turkey 2018'de ikinci seçilen Tara De Vries, 17 Aralık’ta Tayland’ın Bangkok şehrinde düzenlenecek olan ‘’Miss Universe’’ de Türkiye’yi temsil edecek.
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