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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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04.10.2018 - 09:59, Son Güncelleme:

Özlem Kaymaz kimdir, kaç yaşında?

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Özlem Kaymaz kimdir, kaç yaşında?

1992 yılında Türkiye Güzeli seçilen Özlem Kaymaz'ın hayatı zaman zaman çeşitli nedenlerle gündeme geliyor. Özlem Kaymaz, 'Miss Turkey' Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması'na katılarak 1992 Türkiye 1. Güzeli seçilmiş ve ardından Türkiye'yi Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda temsil etmişti. Peki, Özlem Kaymaz kimdir?

Özlem Kaymaz, 1974 yılında İstanbul’un Kadıköy ilçesinde doğdu. Bahariye İlkokulu’nda öğrenim hayatına başladı. 1984-1987 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü’nde Milli Yüzücü olarak sayısız Türkiye rekoru ve şampiyonluklarına imza atan Özlem Kaymaz, madalya kürsüsüne çıktığında güzelliğiyle de dikkatleri çekmeye başladı. Henüz 14 yaşındayken Marie Claire dergisinin kapağına çıkan ilk Türk kızı oldu.

1989-1991 yıllarında İstanbul Yelken Kulübü'nde Milli Windsurf'çü olarak spor hayatındaki başarılarına devam eden Özlem Kaymaz, 1990 yılında gerçekleşen Dünya Windsurf Şampiyonası'na giden ilk Türk kadın sporcu unvanına sahip oldu.

Profesyonel spor hayatını sonlandırdıktan sonra yakın çevresinin desteğiyle 'Miss Turkey' Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması'na katılarak 1992 Türkiye 1. Güzeli seçildi ve ardından Türkiye'yi Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda temsil etti.

18 yaşındayken Türkiye Güzeli olarak taç giyen Özlem Kaymaz, o dönem ‘İtalyan Liseli’, ‘Sörfçü Türkiye Güzeli’ olarak hafızalara kazındı. 90'lı yıllarda Top Model olan Özlem Kaymaz, yurtdışında düzenlenen uluslararası defilelerde ve ülke içinde podyumlarda yer aldı.

1997 yılında dünya evine girdi ve eşinin memleketi Hollanda’da yaşamaya başladı.

15 sene sonra 3 çocuğuyla ülkesine temelli dönüş yaptı.

Yurt dışında kaldığı yıllar boyunca çocuklarını yetiştirmenin yanında kendine de yatırım yapan Özlem Kaymaz çocuk sağlığı, psikolojisi ve gelişimi, pedagoji, sağlıklı yaşam, sanat tarihi ve dünya mutfağı alanlarında kendini geliştirdi.

Nager sendromu ile doğan Daniel hayatının ilk 1 yılını Hollanda AMC Üniversite Hastanesi’nin Yoğun Bakım Ünitesinde geçirdi.

2007-2009 yılları arasında oğlunun ameliyatları için New York’da yaşayan Özlem Kaymaz, Daniel’in hikayesinin benzer sendromlarla dünyaya gelen çocuklara ve ailelerine rehber olması için çalışmalar yapmaya devam ederken hemcinslerine 'daha iyi bir ben' sloganıyla destek veriyor.

15 yıl sonra Türkiye'ye kesin dönüş yapan Özlem Kaymaz 2015 genel seçimlerde CHP'den milletvekili adayı olmuştu.

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