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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.09.2019 - 16:17, Son Güncelleme:

Özlem Ada Şahin’den Arda Turan açıklaması: Ne yazık ki amacına ulaştı

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Özlem Ada Şahin’den Arda Turan açıklaması: Ne yazık ki amacına ulaştı

Şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin, 'ruhsatsız silah taşıma', 'korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etme' ve 'kasten yaralama' suçlarından toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası alan futbolcu Arda Turan'ın kendisini taciz ettiğini öne sürerek, "Bu adam bir suçludur" dedi.

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada taciz iddialarıyla ilgili delil yetersizliğinden beraat eden Arda Turan, ‘ruhsatsız silah taşıma’, ‘korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etme’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası aldı. Mahkeme, hapis cezalarıyla ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Arda Turan ve Berkay'ın ardından bir açıklama da ünlü şarkıcının eşi Özlem Ada Şahin’den geldi:
“Öncelikle benim yaşadığım olay açıkça, bir süredir ülke gündemini etkileyen ve her konumda yüzlerce insanın lanetlediği kadına şiddet olaylarının bir başka görünümüdür, kaynağıdır, bu algının temelidir. Bir kadının özgürce taciz edilmeden bir birey olarak hayatını sürdürebilmesinin önündeki en büyük engel; bugün verilen karar ve benzeri kararlardır. Malum şahıs sevinç nidalarıyla duyurduğu gibi böyle bir suç işlemediği için beraat etmemiştir, sadece yeterli delil bulunamadığı için beraat etmiştir. Hukuksuzlukla dolu bu kararın gerekçesi ise ortam karanlık olduğu için ve kimse duymadığı için tacizin ispatlanamamasıdır. Bir kadın akşam bir sokakta, arkadaşıyla bir mekanda, sinemada, toplu taşımada kimse duymadan kimse görmeden tacize uğrayabilir demenin bir başka şeklidir bence bu karar. Bu şahıs, eşimle birlikte olduğum bir mekanda kulağıma malum cümleleri söyleyebilecek kadar cüretkar ve bunun ortaya çıkmayacağından, çıksa dahi gerekli cezayı almayacağından emindir. Açıkça hem toplumun erkek olarak ona verdiğini hem de maddi gücünün ona sağladığını düşündüğü tüm imkanların arkasına sığınmış ve üzülerek gördük ki, ne yazık ki amacına da ulaşmıştır. Dikkat çekmek isterim ki yalnızca beraat kararını herkese duyuran bu tanınmış kişi 3 adet suçtan 2 yıl 8 ay ceza almıştır. Bakın bu adam bir suçludur. Nitekim bu cezanın verilmesinin sebebi olan, eşim Berkay'la bu şahsın tüm basına yansımış ve daha öncesinden hiçbir neden bulunmamışken dahil olduğu kavganın esas sebebi de beraat ettim dediği olaydır. Bu ve benzeri olayları yaşayan, yaşamak zorunda bırakılan, yaşama ihtimali olan tüm kadınlar adına ve bu şahsı örnek alarak büyüyeceğinden korku duyduğum çocuklar adına, bu düşünceyi yıkmak için davamın arkasında duracağımı ve peşini bırakmayacağımı bildiririm. İtirazlarımız sonucunda karar hukuken değişmese dahi, vicdanen onun ve tüm destekçilerinin yakasını bırakmamasını temenni ediyorum.”

 

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