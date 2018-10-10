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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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10.10.2018 - 23:26, Son Güncelleme:

Özlem Ada Şahin: Eşim Berkay'ın burnunda 15 tane kırık var

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Özlem Ada Şahin: Eşim Berkay'ın burnunda 15 tane kırık var

Arda Turan'ın, şarkıcı Berkay'ın eşine "Evli olmasam seni kaçırmazdım" dediği ve bu nedenle Berkay ve Turan arasında tartışma yaşandığı öne sürüldü.

Başakşehir'de oynayan futbolcu Arda Turan, eşi Özlem Ada Şahin'e sözlü tacizde bulunmasının ardından şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı. Tartışmanın Arda Turan’ın kendisine "Evli olmasam seni kaçırmazdım" demesinin ardından çıktığını belirten Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin “Yapılan tetkikler sonucu eşimin burnunda 15 tane kırık olduğu anlaşılmıştır. Ve acil ameliyat gerekli olduğu bilgisi bize verilmiştir” açıklamasında bulundu. “Hemcinsim ve bir bebek bekleyen anne adayının yaşayacakları beni derinden etkilemektedir” ifadesini kullanan Özlem Ada Şahin “Gerekli hukuksal işlemler tarafımızdan başlatılmıştır” dedi.

Özlem Ada Şahin’in Instagram hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

Dün akşam yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu söyleyen Şahin, "Eğlenmeye gittiğimiz mekanda bahsi geçen şahsın sözlü 'çok güzel kadınsın, evli olmasan seni kaçırmazdım’ tacizine uğradım. Bu duruma eşimin şahit olmasından sonra yaşanan gerginlik bu şahsın eşime kafa atması ve eşimin burnundan kanların gelmesiyle biz direk hastaneye gittik. Yapılan tetkikler sonucu eşimin burnunda 15 tane kırık olduğu anlaşılmıştır. Ve acil ameliyat gerekli olduğu bilgisi bize verilmiştir. Bu konuda üzgün olduğum hemcinsim ve bir bebek bekleyen anne adayının yaşayacakları beni derinden etkilemektedir. Gerekli hukuksal işlemler tarafımızdan başlatılmıştır. Kamuoyu bilgilerine arz ederim" ifadelerini kullandı.

Arda Turandan ilk açıklama geldi... Berkayın burnunu kırmıştı
Arda Turan'dan ilk açıklama geldi... Berkay'ın burnunu kırmıştı
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