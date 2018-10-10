Özlem Ada Şahin: Eşim Berkay'ın burnunda 15 tane kırık var
Arda Turan'ın, şarkıcı Berkay'ın eşine "Evli olmasam seni kaçırmazdım" dediği ve bu nedenle Berkay ve Turan arasında tartışma yaşandığı öne sürüldü.
Başakşehir'de oynayan futbolcu Arda Turan, eşi Özlem Ada Şahin'e sözlü tacizde bulunmasının ardından şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı. Tartışmanın Arda Turan’ın kendisine "Evli olmasam seni kaçırmazdım" demesinin ardından çıktığını belirten Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin “Yapılan tetkikler sonucu eşimin burnunda 15 tane kırık olduğu anlaşılmıştır. Ve acil ameliyat gerekli olduğu bilgisi bize verilmiştir” açıklamasında bulundu. “Hemcinsim ve bir bebek bekleyen anne adayının yaşayacakları beni derinden etkilemektedir” ifadesini kullanan Özlem Ada Şahin “Gerekli hukuksal işlemler tarafımızdan başlatılmıştır” dedi.
Özlem Ada Şahin’in Instagram hesabından paylaştığı mesaj şöyle:
Dün akşam yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu söyleyen Şahin, "Eğlenmeye gittiğimiz mekanda bahsi geçen şahsın sözlü 'çok güzel kadınsın, evli olmasan seni kaçırmazdım’ tacizine uğradım. Bu duruma eşimin şahit olmasından sonra yaşanan gerginlik bu şahsın eşime kafa atması ve eşimin burnundan kanların gelmesiyle biz direk hastaneye gittik. Yapılan tetkikler sonucu eşimin burnunda 15 tane kırık olduğu anlaşılmıştır. Ve acil ameliyat gerekli olduğu bilgisi bize verilmiştir. Bu konuda üzgün olduğum hemcinsim ve bir bebek bekleyen anne adayının yaşayacakları beni derinden etkilemektedir. Gerekli hukuksal işlemler tarafımızdan başlatılmıştır. Kamuoyu bilgilerine arz ederim" ifadelerini kullandı.
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