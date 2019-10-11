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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 11.10.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

Özkan Uğur’un eşi Aysun Aslan kimdir?

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Özkan Uğur’un eşi Aysun Aslan kimdir?

MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur’un eşi Aysun Aslan, sessiz sedasız kariyerini sürdürüyor. Dans ve müziğin varolduğu hemen tüm alanlarda faaliyetlerde bulunan Aysun Aslan, Özkan Uğur’un 'Olduramadım' ve 'Sensiz Olamam' şarkılarının söz yazarıdır. İşte, Özkan Uğur’un eşi Aysun Aslan’ın hayatına ilişkin bilgiler…

Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Molly Lake, Travis Kemp ve Angela Bayley’den klasik bale ve Cecchetti Teknik eğitimi aldı. İlk koreografisini okul gösterilerinde sergileyen Aslan, 1974 yılında ADK Bale Yüksek Bölümü’nden mezun olarak Ankara Devlet Opera ve Balesi’ne katıldı. Aynı yıl Geyvan McMillen’le contemporary dance çalışmaya başlayan sanatçı, 1986’ya dek Londra’da jazz, contemporary, limon, doğaçlama gibi farklı tekniklerde dersler almayı sürdürdü.

İzzet Öz’ün TRT 1’de yayınlanan programları için yaptığı kısa dans gösterilerini 1985’e dek sürdüren sanatçı, 1979 yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi’ne atandı ve ertesi yıl ilk sahne koreografisi Çeşitlemeler’i gerçekleştirdi. İstanbul Devlet Balesi için yaptığı son eser Ağır Roman - East Side Story’dir. Beş yıl repertuvarda kalan eser, Los Angeles County Arts’ın davetiyle Amerika’da sergilenen tek Türk eseridir. Sanatçı 2007 yılında kurumdan emekli oldu.

1989’da, Türkiye’nin ilk profesyonel, özel dans topluluğu Türkuaz Modern Dance Company’yi kurdu. Yurtiçi ve yurtdışında sayısız temsil yapan ve büyük ses getiren topluluk Türkiye’de modern dansın yayılmasında, dans topluluklarının kurulmasında öncü oldu. Türkuaz MDC, Fransa’da yapılan Akdeniz Olimpiyatları Kapanış Seremonisi’nde yirmi bin seyircinin izlediği ve on yedi ülkede naklen yayınlanan Bi Rüya Gördüm gösterisinin ardından maddi olanaksızlıklar nedeniyle 1993’te dağıldı.

Kariyerine onlarca eser sığdıran ve ilklere imza atan sanatçı, özgün eserlerinin yanı sıra sayısız opera, tiyatro, müzikal, konser, albüm, film, TV dizisi, reklam, fashion show ve geniş boyutlu özel gösteri gerçekleştirdi. Dans ve müziğin varolduğu hemen tüm alanlarda, koreograf, yönetmen, yapımcı ve dansçı olarak faaliyet gösterdi. Özkan Uğur’un 'Olduramadım' ve 'Sensiz Olamam' şarkılarının sözlerini yazdı.

Sanatçı uzun bir aradan sonra 2017 Nisan ayında MDTİst topluluğu için Jizel adlı dans drama türündeki eserinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

1989 yılından bu yana, müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur’la evlidir. Bu evlilikten Alişan adında bir oğlu vardır.

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