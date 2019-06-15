Özgün ve özgür ruhlu bir kadınım
Ajda Pekkan, reklam yüzü olduğu Magnum markasının önceki akşam Oligark Kuruçeşme adlı mekanda verdiği davette basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Süperstar, markayla işbirliği hakkında şöyle konuştu: “Ben özgün ve özgür ruhlu bir kadınım. Her zaman hazlarımın peşinden gittim. Marka da bende bunu gördüğü için benimle çalıştı.” Ünlü sanatçı, reklam kampanyası karşılığında markadan 2 milyon lira aldığı iddiaları için “Emeğin karşılığını fiyat olarak değerlendirmeyi yanlış buluyorum” dedi.
Boşanma iddialarıyla gündeme gelen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, davete el ele katıldı.
Belçim Bilgin
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