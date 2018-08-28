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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
28.08.2018 - 15:49, Son Güncelleme:

Özgün bir Keloğlan yarattık

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Özgün bir Keloğlan yarattık

Türk masal kahramanlarından Keloğlan’ı fantastik bir yorumla beyazperdeye aktaran “Keloğlan-Yeni Masal” vizyon için gün sayıyor. 7 Eylül’de izleyiciyle buluşacak filmin basın toplantısı önceki gün My House adlı mekanda yapıldı.

Keloğlan- Yeni Masal”ın basın toplantısına filmin oyuncuları Atilla Doğukan Türkyılmaz, Yağmur Ün, Kaya Akkaya ile yönetmen Süleyman Mert Özdemir ve VTR Production’dan yapımcı Çağdaş Gültekin katıldı. Filmde Keloğlan’ı canlandıran Atilla Doğukan Türkyılmaz, “Çok eğlenceli bir film, CGI efektlerle denenmemiş farklı bir şey yaptık. Standart Keloğlan, iyi niyetli ve temiz bir kalbi var. Bir de keskin bir zekaya sahip. Bazı yönlerden benziyoruz. Benim gibi enerjik o da. Çok kuvvetli bir mesaj veriyoruz. Ben iki sezon çocuk oyununda Keloğlan’ı canlandırdım. Filmdekine benzer değildi.
Her anlamıyla özgün bir Keloğlan yaratmaya çalıştık. Yeni nesil Keloğlan diyebiliriz” dedi.
12 TANE KEDİM VAR
Filmin Cankız’ı Yağmur Ün, “Konsept ve mesaj olarak çok güzel bir iş geliyor. Her saniyesinde tüylerim diken diken oldu. Özellikle hayvan hakları adına çağrı yaptığım sahnede, her şeyi kalbimden söyledim” dedi. Kendisinin hayvansever olduğunu vurgulayan oyuncu, “Cankız, hayvanların yaşam haklarını savunuyor. Benim de 12 tane kedim ve kuşlarım var. Çocuklara mesajım; hayvanları çok sevsinler. Onları sevdiğinizde kalbinizdeki tılsım hiç ayrılmıyor.
Hepimiz aynı dünyayı paylaşıyoruz. Bu rol içimdeki fırtınayı dışarı vurabilmeme sebep oldu” ifadelerini kullandı.

Özgün bir Keloğlan yarattık

SAÇLARIM DÖKÜLÜNCE BEN OYNAYACAĞIM

Filmde yazar Emir karakterini canlandıran Kaya Akkaya, 28 yıl önce de bir “Keloğlan” filminde oynadığını söyledi. Oyuncu, “28 yıl önce rol almıştım bir Keloğlan filminde, yine Keloğlan ben değilim. 28 yıl sonra saçlarım dökülünce ben oynayacağım” diye espri yaptı.

 

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