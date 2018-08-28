Özgün bir Keloğlan yarattık
Türk masal kahramanlarından Keloğlan’ı fantastik bir yorumla beyazperdeye aktaran “Keloğlan-Yeni Masal” vizyon için gün sayıyor. 7 Eylül’de izleyiciyle buluşacak filmin basın toplantısı önceki gün My House adlı mekanda yapıldı.
Keloğlan- Yeni Masal”ın basın toplantısına filmin oyuncuları Atilla Doğukan Türkyılmaz, Yağmur Ün, Kaya Akkaya ile yönetmen Süleyman Mert Özdemir ve VTR Production’dan yapımcı Çağdaş Gültekin katıldı. Filmde Keloğlan’ı canlandıran Atilla Doğukan Türkyılmaz, “Çok eğlenceli bir film, CGI efektlerle denenmemiş farklı bir şey yaptık. Standart Keloğlan, iyi niyetli ve temiz bir kalbi var. Bir de keskin bir zekaya sahip. Bazı yönlerden benziyoruz. Benim gibi enerjik o da. Çok kuvvetli bir mesaj veriyoruz. Ben iki sezon çocuk oyununda Keloğlan’ı canlandırdım. Filmdekine benzer değildi.
Her anlamıyla özgün bir Keloğlan yaratmaya çalıştık. Yeni nesil Keloğlan diyebiliriz” dedi.
12 TANE KEDİM VAR
Filmin Cankız’ı Yağmur Ün, “Konsept ve mesaj olarak çok güzel bir iş geliyor. Her saniyesinde tüylerim diken diken oldu. Özellikle hayvan hakları adına çağrı yaptığım sahnede, her şeyi kalbimden söyledim” dedi. Kendisinin hayvansever olduğunu vurgulayan oyuncu, “Cankız, hayvanların yaşam haklarını savunuyor. Benim de 12 tane kedim ve kuşlarım var. Çocuklara mesajım; hayvanları çok sevsinler. Onları sevdiğinizde kalbinizdeki tılsım hiç ayrılmıyor.
Hepimiz aynı dünyayı paylaşıyoruz. Bu rol içimdeki fırtınayı dışarı vurabilmeme sebep oldu” ifadelerini kullandı.
SAÇLARIM DÖKÜLÜNCE BEN OYNAYACAĞIM
Filmde yazar Emir karakterini canlandıran Kaya Akkaya, 28 yıl önce de bir “Keloğlan” filminde oynadığını söyledi. Oyuncu, “28 yıl önce rol almıştım bir Keloğlan filminde, yine Keloğlan ben değilim. 28 yıl sonra saçlarım dökülünce ben oynayacağım” diye espri yaptı.
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