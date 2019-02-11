Özgün Aydın kimdir kaç yaşında?
Özgün Aydın, oyunculuk kariyeri ile merak edilen isimler arasında yer alıyor. Güldür Güldür Show isimli programda oyunculuk kariyerini sürdüren Özgün Aydın, izleyiciler tarafından internet üzerinden sorgulanıyor. Peki, Özgün Aydın kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler
Özgün Aydın, 6 Eylül 1984’te Ankara’da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Bizim Evin Halleri dizisi ile TV kariyerine başlayan oyuncu şimdilerde Güldür Güldür Show’da Mustafa karakterini canlandırmaktadır.
ÖZGÜN AYDIN’IN OYNADIĞI DİZİLER
Güldür Güldür Show/Mustafa/2013
Bizim Evin Halleri/2000
Canım Kocacığım/2002
Koçum Benim/2002
Emret Komutanım/2005
Kaleiçi/2005
Karanlıktaki Umut/Umut/2005
Ne Seninle Ne Sensiz/2005
Kod Adı/2006
Olacak O Kadar/2009
Özgün Aydın’ın Oynadığı Filmler
Son İstasyon/Özgür/2010
Olur Olur!/2014
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