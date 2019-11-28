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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.11.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Özge Özpirinçci'ye güzel haber... O dadı hakkında karar verildi!

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Özge Özpirinçci'ye güzel haber... O dadı hakkında karar verildi!

 Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci’nin 2 yaşındaki yeğenine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan Özbekistan uyruklu bakıcı, “çocuğu kasten yaralama” suçundan 1 yıl 3 ay hapse çarptırıldı. “Kötü muamele” suçundan ise beraat etti.

Ünlü oyuncu Özge Özprinçci’nin 2 yaşındaki yeğeni A.B.T.’ye şiddet uyguladığı iddia edilen Özbekistan uyruklu Zurafo Ergasheva’nın “basit yaralama” ve “kötü muamele” suçlarından 2 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık ve müşteki avukatları katıldı. Duruşmada söz alan müşteki avukatı sanığın cezalandırılmasını isterken, sanık avukatı ise müvekkilinin beraatini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Zurafo Ergasheva’yı “çocuğu kasten yaralama” suçundan 1 yıl 3 ay hapse çarptırdı. Sanığın “kötü muamele” suçundan ise beraatine karar verildi.

Olayın geçmişi

Oyuncu Özge Özpirinçci, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında sosyal medya hesabı üzerinden 2 yaşındaki yeğeninin bakıcısı tarafından şiddet gördüğünü belirterek, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından kaçan bakıcının yakalanması için yardım istemişti.

Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bakıcı Ergasheva hakkında dava açılmıştı. Hazırlanan iddianamede, Özbekistan uyruklu bakıcı Zurafo Ergasheva’nın altını ıslatan 2 yaşındaki A.B.T.’nin poposuna vurduğu ve koltuk altlarından tutarak koltuğa fırlattığı, evdeki kamera kayıtlarından görüntüleri izleyen çocuğun annesinin bakıcıyı işten çıkardığı anlatılmıştı.

Mağdurun olay nedeniyle basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandığı belirtilirken, sanığın “basit yaralama” ve “kötü muamele” suçlarından toplamda 8 aydan 2 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Özge Özpirinçci'nin 2 yaşındaki yeğenine şiddet uygulayan bakıcı yakalandıOyuncu Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabından iki yaşındaki yeğeninin bakıcısı tarafından istismar edildiğini açıklamış ve bakıcının kayıplara karıştığını söyleyerek bulunması ve yargı karşısına çıkması adına yardım istemişti.
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