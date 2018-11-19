Özge Özpirinçci Cem Yılmaz filminde
Özge Özpirinçci,. Karakomik filmler serisinin üçüncüsü Emanet için Cem Yılmaz ile kamera karşısına geçti.
Karakomik Filmler kapsamında Ocak ayında izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan Cem Yılmaz, serinin üçüncü filmi “Emanet” in çekimlerine geçtiğimiz hafta başladı.
Kadroda oyuncu Özge Özpirinçci’de yer alıyor.
Özge Özpirinçci hafta sonu filmin çekimleri için sete çıktı.
Filmin kadrosunda Özge Özpirinçci’nin yanı sıra Çağlar Çorumlu, Necip Memili, Tülin Özer yer alıyor.
CEVİZLİ TART | MUCİZE LEZZETLER
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