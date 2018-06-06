Özge Borak'tan ifşadan sonra yeni açıklama

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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06.06.2018 - 16:19, Son Güncelleme:

Özge Borak'tan ifşadan sonra yeni açıklama

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Özge Borak'tan ifşadan sonra yeni açıklama

Oyuncu Özge Borak, ahlaksız teklifi sosyal medya hesabından ifşa etmesine Azerilerden tepki gösterdi. Bunun üzerine bir açıklama yapan Borak, “Olayın sizlerle hiçbir alakası yok. Yazılana da inanmış değilim” dedi.

Kendisini Azeri iş adamı olarak tanıtan bir kullanıcı, Özge Borak’ın Instagram hesabına “Moskova’da yaşıyorum. Seninle 1 gece 1 milyon dolar… Hesabını söyle, parayı hemen yatırayım” şeklinde mesaj attı.Özge Borak bu mesajı sosyal medya hesabından yayınladı. Borak “Çok fazla takipçi mesajı paylaşmam genellikle. Ya çok komikse ya ilginçse paylaşırım. Kadın, erkek fark etmez, herkese olmasa da bazılarına cevap vermeye çalışıyorum, bilen bilir. Ayrıca sevgi mesajları da çok oluyor, sağolun. Bence geneli dozunda ve saygısızlık içermiyor. Ama bu hadsizliğe artık ne desem bilemedim. Pis, hadsiz. En iyisi şunu diyelim; Biz onun dizisini çektik” dedi.

‘YAZILANA DA İNANMIŞ DEĞİLİM’

Paylaşımının ardından tepkiler alan Özge Borak bir açıklama daha yaptı. Borak, kendisine tepki gösteren Azeri takipçilerine “Olayın sizlerle hiçbir alakası yok. Yazılana da inanmış değilim. Kim olduğu, nereli olduğu, yazılanın gerçek olup olmadığı hiç önemli değil. O sebeple adını açıklamadım. Ve yaptığı şaka bile olsa böyle bir şey yazılamaz. Bu yüzden kendisini hadsiz olarak görüyorum” dedi.

Özge Boraktan ifşadan sonra yeni açıklama

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