Özel misafir
Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Ramazan Bayramı’nın ilk günü Bodrum’daki Azka Otel’de sahneye çıktı.
Seslendirdikleri şarkılar ve eğlenceli atışmalarıyla seyircilere keyifli anlar yaşatan çifti Özlem Gürsel, Sema Çelebi, Türkan Gürsel, Arzu Aslan, Banu Zorlu gibi tanınmış isimler izledi.
Seyirciler arasında Safiye Soyman’ın MS hastası oğlu Harun Akaröz de vardı. Sahneden oğluna “Bu gece canım oğlum da bizi izlemeye gelmiş” diyerek selam veren Safiye Soyman, gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı.
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