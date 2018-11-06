Özel kuvvetler
Tarihte Osmanlı ordusunun özel kuvvetleri olarak bilinen ‘Deliler’i, beyazperdeye taşıyan “Deliler Fatih’in Fermanı” filminin oyuncuları, Kanyon Cinemaximum sinemalarında basınla buluştu.
23 Kasım’da vizyona girecek filmin oyuncuları Erkan Petekkaya, İsmail Filiz, Yetkin Dikinciler, Nur Fettahoğlu, Namık Rüstemhanlı ve Berat Efe Parlar’ın katıldığı davette filmin fragmanı da gösterildi.
Erkan Petekkaya - İsmail Filiz - Osman Kaya
Erkan Petekkaya
Yetkin Dikinciler
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