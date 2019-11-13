Özel ders almaya başladı! Hamarat Amine

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriÖzel ders almaya başladı! Hamarat Amine
GeriMagazin Özel ders almaya başladı! Hamarat Amine
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
13.11.2019 - 09:54, Son Güncelleme:

Özel ders almaya başladı! Hamarat Amine

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Özel ders almaya başladı! Hamarat Amine

Amine Gülşe, Türk yemeklerini çok seven Mesut Özil için mutfağa girdi. Londra’da özel ders almaya başlayan Gülşe, ‘Hamarat gelin’ dedirtti.

Arsenal'in Türk kökenli yıldızı futbolcu Mesut Özil, geçtiğimiz aylarda oyuncu Amine Gülşe ile evlendi. İngiltere'de yaşayan ikili, mütevazı hayatlarıyla da dikkat çekti. Her fırsatta eşine olan sevgisini dile getiren Amine Gülşe, Özil'in sevdiği Türk yemeklerini en iyi şekilde yapabilmek için mutfağa girdi. Londra'daki Likya Restoran'ın sahibi Yağmur Çiçek'ten ders almaya başlayan Amine, 'İşte örnek Türk gelini' dedirtti.

Likya Restoran, ikilinin arkadaşlarıyla sık sık gittiği mekanlar arasında yer alıyor. Özil, geçtiğimiz aylarda eşi Amine ve takım arkadaşı Kolasinac'la birlikte bu restorandan çıkarken bıçaklı saldırıya uğramıştı. İkili daha sonra bu restorana sığınmıştı.

Özel ders almaya başladı Hamarat Amine

AİLE FOTOĞRAFI
Amine Gülşe, önceki gün eşi Mesut Özil ve köpekleri ile çektirdiği fotoğrafını paylaştı. Altına 'Aile sevgisi' yazdı.

MESUT'U ELLERİYLE BESLİYOR
Gözlerden uzak bir hayat yaşayan Mesut ve Amine, daha önce de Osmanlı tarihiyle ilgili özel ders almışlardı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle