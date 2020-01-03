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Haber Giriş: 03.01.2020 - 08:14,Son Güncelleme:/

Özcan Deniz’in yeğenin cezası belli oldu

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Özcan Deniz’in yeğenin cezası belli oldu

Özcan Deniz’in, ehliyetsiz olarak otobanda 250 km. hız yapan yeğeni D.D.’ye adli kontrol geldi. 16 yaşındaki haylaz genç, artık haftanın üç günü karakola gidip imza verecek

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ
Özcan Deniz'in 16 yaşındaki yeğeni D.D.'nin, Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde lüks bir spor otomobille hız denemesi yapması olay olmuştu. Ehliyeti olmadan 250 km. hızla araç kullanan D.D.'nin görüntüleri incelemeye alındı.

'PİŞMANIM' DEDİ
Günaydın'dan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, polis merkezine götürülen D.D., ifadesinde "Pişmanım, bir daha yapmayacağım" dedi. Küçük D.'ye, toplam 3 bin 20 lira para cezası kesildi. Mahkemeye sevkedilen D.; her çarşamba, cumartesi ve pazar günleri karakola gidip imza atması şartıyla serbest bırakıldı.

Özcan Deniz'in 16 yaşındaki yeğeni tepki çektiÖzcan Deniz, kalp hastası kız kardeşi Gülcan Deniz’in tüm yardım çığlıklarına kulağını tıkadı. Ancak sanatçının 16 yaşındaki yeğeni D. Deniz, ehliyetsiz bir şekilde Ferrari marka otomobille hız denemesi yapıp lüks hayatın sefasını sürüyor.
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