Özcan Deniz’in oğlu doğdu… İşte ismi ve ilk fotoğraf
Bir buçuk ay önce 7.5 aylık hamile Feyza Aktan (25) ile evlenen Özcan Deniz (45), 29 Nisan’da baba oldu. Babalık heyecanını sosyal medyadan dile getiren Özcan Deniz, oğlunun elini tuttuğu bir kareyi paylaştı. İşte Feyza Aktan- Özcan Deniz çiftinin oğullarının ilk fotoğrafı!
Geçen aylarda sesiz sedasız sade bir nikâhla dünyaevine giren Özcan Deniz ve Feyza Aktan çifti oğullarını kucağına aldı. Feyza Aktan, dün akşam Maslak Acıbadem Hastanesi’nde doğum yaptı.Özcan Deniz baba olduğu haberini, 'Geldi mucizem..Tarifi zor duygular içindeyim' mesajıyla verdi. Haziran'da düğün yapacak olan çift balayına ' Kuzey' adını verecekleri oğulları ile çıkacak.
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