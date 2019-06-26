Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan kimdir?
Özcan Deniz ile Feyza Aktan 26 Haziran 2019 tarihinde tek celsede boşandı. Boşanma haberleri ardından Feyza Aktan’ın hayatına ilişkin bilgiler ve ikilinin evlilik tarihi bir kez daha gündeme geldi. Aktan, boşanma iddialarına rağmen, sosyal medyadan kafa karıştıran bir paylaşımda bulunmuştu. Peki, Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan kimdir?
Aslen Antalyalı olan Feyza Aktan, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Bir yıl birlikte olduğu kendisinden 20 yaş büyük olan Özcan Deniz ile 8 Mart'ta sade bir törenle evlendi. 2016’dan beri aşk yaşayan ikili, 2018 mart ayında nikah masasına oturmuş, aynı yılın nisan ayında oğulları Kuzey’i kucağına almıştı. Özcan Deniz ile Feyza Aktan 26 Haziran 2019 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı.
Özcan Deniz ile boşanacağı iddiası günler öncesinden medyada yer alan Feyza Aktan, kafaları karıştıran bir paylaşımda bulunmuştu. Aktan, paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düşmüştü; Hayat arkadaşım… Aşık olduğum adam! Sen, benim ve oğlumuzun başına gelen en güzel şeysin... Yerim hep başının üzeri oldu, ne şanslıyım ki aşkı seninle deneyimledim. İyi ki bizimsin…
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