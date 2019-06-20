Özcan Deniz’in eşi Feyza Aktan kimdir, kaç yaşında?
Özcan Deniz ve eşi Feyza Aktan boşanma haberleriyle gündeme geldi. 44 yaşındaki Özcan Deniz, kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile 8 Mart 2018'de nikâh masasına oturmuştu. Peki, Özcan Deniz’in eşi Feyza Aktan kimdir?
Kanal D'deki '2. Sayfa' programının haberine göre, Özcan Deniz ve Feyza Aktan boşanıyor. Özcan Deniz, Babalar Günü’nde Instagram hikayeler bölümünden paylaştığı notla boşanma sinyali vermişti. Oğlu Kuzey ile fotoğrafını paylaşan Özcan Deniz, ''Sen yaşadığım her şeyin üzerindesin. Her şeye de değersin oğlum. Elimizden acımadan bugünümüz çalınsa da biliyorum tüm günler bizim. En yakın arkadaşım sana doğduğunda söz verdiğim gibi hep yanındayım. Babalar Günü’m kutlu oldu...” notuyla şaşırttı.
FEYZA AKTAN KİMDİR?
Aslen Antalyalı olan Feyza Aktan, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1 yıl birlikte olduğu Özcan Deniz ile 8 Mart'ta sade bir törenle evlendi. Nikah masasına oturduklarında bebek bekleyen çiftin oğulları Kuzey, 30 Nisan 2018 tarihinde dünyaya geldi .Feyza Aktan'ın evlenmeden önce gerçek adının Fatıma olduğu iddia edildi.
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