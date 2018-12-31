Özcan Deniz’in eşi Feyza Aktan kimdir?
Özcan Deniz ve eşi Feyza Aktan zaman zaman çeşitli nedenlerle magazin sayfalarına konu oluyor. Özcan Deniz’den 20 yaş küçük olan Feyza Aktan, hayatını gözlerden uzak bir şekilde sürdürüyor. Peki, Özcan Deniz’in eşi Feyza Aktan kimdir?
Aslen Antalyalı olan Feyza Aktan, 19913 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 1 yıl birlikte olduğu Özcan Deniz ile 8 Mart’ta sade bir törenle dünya evine girdi. Nihah masasına oturduklarında bebek bekleyen çiftin oğulları Kuzey, 30 Nisan 2018 tarihinde dünyaya geldi. Oğlunun ilk fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşan Deniz, “Geldi mucizem Tarifi zor duygular içindeyim” notunu düşmüştü.
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